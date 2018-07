12-07-2018, Dennis Postma 112Gr.

Kinderen ontdekken brand naast A7

Zuidbroek - In Zuidbroek heeft korte tijd een stuk berm in de brand gestaan naast de A7 vanaf Scheemda richting Groningen.

De brand welke zichtbaar was vanaf de A7 was moeilijk te bereiken. De brandweer moest enkele honderd meters lopen door het bos. Kinderen hadden de brand ontdekt en waren al druk in de weer met emmers en gieters.