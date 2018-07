13-07-2018, Robert v/d Veen / NiekerkNieuws.nl

Auto tegen boom bij Faan

Faan - Vrijdagmorgen om negen uur heeft er een ongeval plaatsgevonden aan de Millinghaweg in Faan nabij Niekerk. Hier is een auto tegen een boom tot stilstand gekomen. Exacte toedracht is onbekend. De Peugeot tikte sws de Golf aan aldus de bestuurder.