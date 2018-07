13-07-2018, Persbericht

Gaat Ambulancezorg Groningen de Via Gladiola weer met 100% halen?

Groningen - Vanwege het grote succes vorig jaar gaat Ambulancezorg Groningen ook dit jaar weer proberen met alle lopers de eindstreep te halen op vrijdag 20 juli.

Dit jaar zal een groep van 15 hulpverleners met ondersteuning van een groep

ambulancemedewerkers in de begeleiding en verzorging van dit team gaan proberen 4 dagen te lopen in de Nijmeegse vierdaagse.

Vorig jaar hebben de lopers een bijzondere prestatie neergezet door met alle lopers de eindstreep te halen, daarom ligt er nu een enorme uitdaging dit te evenaren.

Na een lange voorbereiding is het dan eindelijk zover dat deze enthousiaste lopers gaan proberen de

finish te halen. Vorig jaar is het gesponsorde bedrag geschonken aan Stichting Ambiance Noord Nederland.

Speciaal voor de vierdaagse is de website www.azg4d.nl ontwikkeld daarnaast zijn de lopers te volgen op Facebook onder AZG Nijmeegse4-daagse.