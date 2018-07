14-07-2018, Robert v/d Veen 112Gr.

Ongeval letsel Leegeweg Groningen

Groningen - Op de Leegeweg in de stad was zaterdagmorgen om 11:30 uur een ongeval tussen en auto en een fietser.

De oorzaak is nog onduidelijk. Het voorraam van de auto was zwaar beschadigd door de enorme klap. De persoon is naar een ziekenhuis gebracht voor behandeling. Meer info ontbreekt.