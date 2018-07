15-07-2018, Marc Dol 112Gr.

Persoon raakt te water bij Ter Apel

Ter Apel - Bij een vijver aan de Nederveen Cappelstraat in Ter Apel is zondagmiddag een persoon te water geraakt.

De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt om het slachtoffer te helpen. Het slachtoffer was snel weer op het droge en is per ambulance naar een ziekenhuis gebracht.

Waardoor de persoon te water is geraakt is niet bekend.