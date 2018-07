15-07-2018, Melarno Kraan 112Gr.

Brand na kanonschot in Bourtange

Bourtange - Op de vestingswal bij Bourtange heeft zondagmiddag brand gewoed. Dat ontstond tijdens een demonstratie.

Twee blusploegen rukten uit, maar al snel kon 1 voertuig terug. De brand is ontstaan tijdens het kanonschieten in de vesting. Het gras was erg droog.