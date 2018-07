16-07-2018, 112Groningen & Facebook Ommelanden Noord Politie

Overtredingen op het water

Groningen - Afgelopen weekend heeft de politie weer toezicht gehouden op het water in en rond Delfzijl en Appingedam.

Hierbij is in totaal 5x proces verbaal opgemaakt voor onder andere: snelheid, niet hebben van een vaarbewijs en het niet gebruiken van een dodemanskoord. Daarnaast zijn er 9 waarschuwingen gegeven.

Ben je wel op de hoogte van de regels op het water?

Check dit even voor je in je boot stapt: - Je moet 12 jaar zijn voor het besturen van een open motorboot. - Je boot kan niet sneller varen dan 13 km/u. Dat betekend vaak een motor van 2,5 pk. - Je boot mag maximaal 7 meter lang zijn. Wat is een snelle motorboot? Snelle motorboten zijn boten die sneller kunnen varen dan 20 km/u. Dit geldt ook voor waterscooters, jetski’s en rubberbootjes etc.

Voor het besturen van een snelle motorboot moet je minimaal 18 jaar zijn en is een vaarbewijs verplicht. Tevens moet de boot geregistreerd zijn bij de Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW). De belangrijkste regels op een rijtje: • Vaar niet te snel. De max snelheid voor klein vaarwater zoals bv het Damsterdiep is 6 km/u. • Bewaar rust in natuur en woongebieden. • Bezorg de omgeving geen (geluids)overlast. • Vaar alcoholvrij.