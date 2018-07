16-07-2018, Joey Lameris & Martin Nuver

Waterstoring weer voorbij

Groningen - Een groot deel van de stad en Haren, Bedum, Eelde zat sinds iets voor 14:00 zonder water met deze tropische temperaturen. Sommige wijken hadden nog wel water.

Er kwamen veel meldingen uit de hele stad. Ook in Haren en omgeving kwam er geen water uit de kraan. De storing is inmiddels verholpen.

(Tweet @waterbedrijfgroningen: We zijn een klein stapje verder: de storing is in onze productielocatie De Punt(foto). daardoor wordt het water niet verder 'getransporteerd' naar de huishoudens in de stad Groningen en Haren en deel van Paterswolde.) Om 20:00 uur is het overal weer normaal meldt het waterbedrijf.