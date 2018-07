16-07-2018, Sven Hoogland 112Gr

Autobrand blijkt weinig in Ter Apel

Ter Apel - Maandag 16 juli moest de brandweer even uitrukken voor een autobrand aan de Leeuwerik in Ter Apel.

Ter plaatse was er geen vuur te bekennen bij het voertuig. De brandweer heeft het voertuig gecontroleerd en is daarna retour gegaan naar de kazerne.