16-07-2018, Martin Nuver 112Gr.

Forse buitenbrand Bieskemaar bij Kardinge

Groningen - Een forse buitenbrand achter de Pitch & Putt Groningen bij de Bieskemaar bij Kardinge maandagmiddag om 14:35 uur.

De brandweer heeft met veel water de brand geblust. Vermoedelijk was het aangestoken aldus een omstander. Een vrouw zag twee jongens wegrennen. Met zulk droog weer is er veel kans op natuurbranden zoals in Wedde enz.