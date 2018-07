17-07-2018, 112Groningen

112Kort: Valpartij en ongeval op de A28

Groningen - Omstreeks 07:30 heeft er een ongeval plaatsgevonden aan de Guldenstraat in de stad. Vermoedelijk is een fietser in de bocht onderuit gegaan door het natte wegdek.

De man werd gecontroleerd in de ambulance. Of de man is meegenomen is niet bekend.

Groningen- Op de afrit A28 onder het Julianaplein heeft dinsdagmiddag een ongeval plaatsgevonden. Wat er precies is gebeurt is niet bekend. 1 auto moest worden afgesleept en 1 rijbaan was afgesloten. Meer informatie is er niet bekend.