17-07-2018, Romke Notenbomer 112Marum.nl & Jordi Haverdings InfoLeek.nl

Auto verwoest door brand op de A7 (Video)

Niebert - Op de A7 had dinsdagmiddag het verkeer veel last van een autobrand. De auto reed voor de afslag naar het tankstation Oude Riet achterop een medeweggebruiker.

De automobilist reed door, toen de auto opeens in de brand stond. De brandweer kon niets anders doen dan de vlammenzee te blussen. De auto ging bij de brand geheel verloren. Ook een deel van de berm, waar de auto tot stilstand was gekomen, ging in vlammen op.

De ander auto werd aan de achterkant beschadigd. Bergingsbedrijf Collewijn heeft de auto afgesleept.

De bestuurders werden nog wel onderzocht door ambulancepersoneel, maar niemand behoefde te worden vervoerd naar het ziekenhuis.

De autobrand veroorzaakte zowel in de richting van Drachten, als in de richting van Groningen een lange file. De file in de richting van Groningen werd veroorzaakt door kijkers naar de brand.