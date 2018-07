18-07-2018, Patrick Wind 112Gr.

Overleden persoon aangetroffen in water Leek (Video)

Leek - Woensdagmorgen rond acht uur is door een voorbijganger een overleden persoon aangetroffen in het water nabij de Schilhoek in Leek.

De brandweer van Leek en de duikers uit Groningen zijn met spoed ter plaatse gegaan maar konden niks meer betekenen voor het slachtoffer. De politie onderzoekt wie de persoon is en wat er gebeurd is. De omgeving is afgezet vanwege het onderzoek. Later meer. Tv Noord Dvhn