18-07-2018, G. Twickler 112Gr.

Schuurtje in lichterlaaie bij Mussel

Mussel - Aan de Musselweg in de Mussel is er een brand ontstaan in een schuurtje. De brand brak even na vijven uit. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al uit het dak .

Kort daarna werd er middelbrand gegeven , dit voor de waterwinning. De brand werd bestreden door middel van lage en hogedrukspuiten. Na enige tijd werd de brand sein brand meester gegeven .Hoe de brand is ontstaan is niet bekend.