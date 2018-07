18-07-2018, Romke Notenbomer 112Marum.nl

Ongeval Boerakkerweg Niebert (Video)

Groningen - Woensdagmorgen heeft er op de Boerakkerweg in Niebert door een onwelwording van een automobilist een aanrijding plaatsgevonden.

De automobilist is later voor controle overgebracht naar een ziekenhuis. De andere bestuurder kwam met de schrik vrij. Door de aanrijding stond het verkeer lange tijd vast. Met name het vrachtverkeer had hier last van. Een bergingsbedrijf heeft de auto’s afgesleept.