18-07-2018, Mark Heikens - 112Groningen.nl

Basisschool De Kronkelaar op bezoek bij de brandweer

Wagenborgen - Kinderen van basisschool de Kronkelaar hebben woensdag een bezoek gebracht aan de brandweer van Wagenborgen.

Op de brandweerkazerne maakten de kinderen door middel van spelletjes kennis met de brandweer. Zo konden kinderen met een schuimblusser vuur blussen en met de waterspuit spuiten.

In de kazerne kregen de kinderen uitleg over wat de brandweer doet, als ze een melding krijgen en wat je zicht is als je in een woning bent met veel rook. Dit werd voorgedaan met een blinddoek. Buiten konden de kinderen de brandweerauto van top tot teen bekijken.

Het bezoek wat de basisschoolkinderen aan de brandweer brachten maakte deel uit van de laatste schoolweek.