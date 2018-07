18-07-2018, Facebook politie Oldambt

Verdachte inbraak 90-jarige aangehouden

Heiligerlee - Door de politie is een man uit Heiligerlee aangehouden die van onder andere de inbraak bij een 90-jarige bewoonster van de Stationsstraat in Scheemda wordt verdacht.

Bij die inbraak werden onder meer sieraden weggenomen uit de kamer waarin de bewoonster lag te slapen. De 48-jarige verdachte kon worden aangehouden nadat in Groningen een auto was gevonden die hij vermoedelijk bij een andere inbraak in zijn woonplaats had gestolen.

De man is mogelijk ook verantwoordelijk voor een inbraakpoging bij een andere woning in Scheemda. Het onderzoek naar de 48-jarige loopt nog. Hij zit vast.