18-07-2018, Facebook politie Oldambt

Van wie is deze stoel?

Winschoten - Het meubilair van de politie Winschoten is sinds dinsdagnacht uitgebreid met deze comfortabele tuinstoel. Het resultaat van een sprintje van een van de agenten.

De agent zag in een noordelijke wijk in Winschoten rond drie uur een man op een fiets die een zwarte tuinstoel meezeulde. Een spurt achter de wielrijder-met-stoel had tot gevolg dat de fietser het gevaarte losliet en - helaas - het hazepad wist te kiezen.