18-07-2018

Vrouw wil op rotonde rechtdoor en crasht !

Marum - Een automobiliste uit Marum heeft vanmiddag haar Mercedes op de rotonde Noorderweg /Kruisweg geparkeerd.

De automobiliste raakte door onbekende reden de macht over het stuur kwijt, waarna ze op de rotonde tot stilstand kwam. Hierbij werd nog een verkeersbord omver gereden. Ze is onderzocht door ambulance personeel, maar ze kwam met de schrik vrij.

Ze is later door de ambulance naar huis gebracht. Het verkeer ondervond enige overlast door het ongeval, het werd door de politie langs het ongeval geleid. De Mercedes is door bergingsbedrijf Collewijn afgesleept.