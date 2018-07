19-07-2018, Patrick Wind 112Gr.

Ongeval op de Bornholmstraat Groningen

Groningen - Op de Bornholmstraat in de stad heeft donderdagmorgen een aanrijding plaatsgevonden tussen een snorfiets en een auto. Er viel daarbij 1 gewonde.

Een voorrangsfout is de oorzaak. De bestuurder van de brommer moest mee naar het ziekenhuis. Over de aard van de verwondingen is niks bekend. De politie nam de brommer mee, de auto kon zijn weg zel weer vervolgen.