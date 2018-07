Wijtske (uitspreken als Wietske) Hiemstra uit Leeuwarden ging op woensdagavond 16 juli 1986 tussen 20.00 - 22.00 uur de deur uit. Ze ging naar het uitgaanscentrum in Groningen en zei dat ze de volgende dag voor het avondeten weer thuis zou zijn. Ze kwam echter nooit meer terug bij haar gezin. Haar familie tast tot op heden volledig in het duister wat er met haar is gebeurd die nacht.

Het Openbaar Ministerie looft een beloning van 15.000 euro uit voor de tip die leidt tot de oplossing van deze zaak. Meer over deze zaak is te lezen op de coldcasekalender 2018

Wat is een cold case?

Een cold case is een onopgelost levensdelict (moord of doodslag) of een zeer ernstig delict waarop naar wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van 12 jaar of meer is gesteld. De politie hecht grote waarde aan het alsnog oplossen van dergelijke cold cases. Meer informatie over cold cases.