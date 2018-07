19-07-2018, Redactie - 112Groningen

Vrachtwagenchauffeur gewond na brand in cabine

Nuis - Bij een brand in de cabine van een vrachtwagen is donderdagochtend een persoon gewond geraakt.

Door een nog onbekende oorzaak brak op de a7 brand uit in de cabine van de vrachtwagen. Een andere vrachtwagenchauffeur heeft de chauffeur uit zijn cabine geholpen. De chauffeur van de brandende vrachtwagen is met rook-inhalatie overgebracht naar een ziekenhuis. De brand zelf zorgde voor enig fileleed