19-07-2018, Joey Lameris - 112Groningen.nl & Patrick Wind

Buitenbrand op bouwterrein

Groningen - Op een bouwterrein aan de Boumaboulevard heeft Donderdagmiddag korte tijd brand gewoedt.

De brandweer kwam met twee bluswagens ter plaatse om het vuur te doven. Wat er precies in de brand heeft gestaan is niet bekend. De brandweer het het vuur snel onder controle. Waardoor de brand is ontstaan is ook nog onbekend.