19-07-2018, Johan Wildeboer 112Gr.

Buitenbrand in Ten Boer snel onder controle

Ten Boer - Donderdag avond is de brandweer van Ten Boer opgeroepen voor een buitenbrand aan de Woldijk in Ten Boer.

Bij aankomst stond er een bult riet in de brand. De brandweer wist met 1 slang de brand uit te krijgen. Ook is er nageblust met schuim om er zeker van te zijn dat alles goed uit was.