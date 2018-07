19-07-2018, Patrick Wind 112Gr.

Paard te water bij Leegkerk

Leegkerk - De brandweer van Groningen werd omstreeks 18:30 uur donderdagavond opgeroepen voor een dier te het water aan de Leegeweg in Leegkerk.

Ter plaatse bleek het te gaan om een paard dat in de sloot lag. De brandweer heeft met meerdere mensen en de boer samen het paard uit het water getrokken. Nadat het dier uit het water was getrokken kon het dier weer het weiland in.