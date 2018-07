20-07-2018, Martin Nuver 112Gr.

Asbest vrij na brand Wilhelminakade (Video)

Groningen - Een deel van de Wilhelminakade ter hoogte van het Noorderplantsoen was vrijdagmorgen afgezet nadat er asbest is vrijgekomen. Dat gebeurde bij een brand in een schuurtje naast een woonboot om 04:40 uur.

Een speciaal asbestbedrijf heeft de asbestresten weggehaald. Hoe lang de gemeente de weg nog afgesloten houdt is niet duidelijk. Fietsers en voetgangers konden er wel langs. Oogtv Tv Noord