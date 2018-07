20-07-2018, G. de Groot & Annet Vieregge

Kinderen voorkomen erger bij natuurbrand

Finsterwolde - Twee kinderen die aan het spelen waren in een natuurgebied in Finsterwolde hebben vrijdag een grote natuurbrand weten te voorkomen.

Ze zagen rook en hebben meteen de brandweer gebeld. Ook hebben de kinderen met behulp van een handdoek het vuur zo veel mogelijk uitgeslagen.

Door onbekende oorzaak is in een droge berm brand ontstaan. Het is bij een klein stukje berm gebleven. De brandweer was snel ter plaatse om het vuur af te blussen.