20-07-2018, https://www.pricewise.nl/blog/hittegolf/

Hittegolf: zo ga je slim om met de extreme hitte

Groningen - Het is al een tijdje heerlijk weer in Nederland, maar volgende week loopt de temperatuur pas ├ęcht hoog op. De kans bestaat zelfs dat we te maken krijgen met een hittegolf.

Dat zou dan de eerste hittegolf zijn sinds 2015. Om ervoor te zorgen dat jij het tijdens extreem hete dagen wat aangenamer hebt, hebben wij wat tips op een rij gezet. Zo houd je het hoofd koel(er) tijdens die hittegolf. En benieuwd naar wat het verschil is tussen gewoon een paar dagen heel warm en een hittegolf, en naar wanneer er daadwerkelijk hittegolven zijn geweest in Nederland? Dat vertellen we je ook.

Sprake van echte hittegolf of niet?

Dacht jij dat er in Nederland (bijna) elk jaar wel een keer een hittegolf is? Je bent waarschijnlijk niet de enige. Toch blijkt dat niet zo te zijn. Zo is er momenteel al bijna drie jaar geen hittegolf meer geweest. Wat is een hittegolf dan precies? Een hittegolf is een periode waarin de temperatuur uitzonderlijk hoog ligt. De exacte definitie van een hittegolf verschilt per land. In Nederland is de definitie van een hittegolf: een periode waarin de temperatuur minimaal 5 dagen achter elkaar 25 °C of hoger is, waarvan op z’n minst 3 dagen met een temperatuur van 30 °C of hoger. Deze temperatuur wordt gemeten in het weerstation in De Bilt. Daar zit het KNMI én omdat De Bilt in het midden van Nederland ligt, geeft de temperatuur daar een redelijk gemiddelde van de temperatuur in de rest van Nederland. Alleen als er in De Bilt sprake is van een hittegolf, noemt het KNMI het een landelijke hittegolf. Wordt er op een andere plek in het land een hittegolf gemeten? Dan wordt dit een regionale hittegolf genoemd. Regionale hittegolven komen vooral voor in Brabant en Limburg. Dagen met een temperatuur van 30 °C of hoger worden door het KNMI tropische dagen genoemd.

Hittegolf Nederland

De laatste hittegolf werd door het KNMI gemeten van 30 juni 2015 tot en met 5 juli 2015. In die periode was de gemiddelde temperatuur 33.1°C. Waarom spreken we zelf dan zo snel van een hittegolf? Wij Nederlanders zijn niet zo gewend aan hoge temperaturen. Zeker niet in ons eigen land. Daarom wordt er – als het een paar dagen achter elkaar warm is – al snel over een hittegolf gesproken. Ook als er eigenlijk geen échte hittegolf is. Hoe vaak komt een hittegolf dan wel voor? Sinds 1911 zijn er tot nu toe 24 officiële hittegolven geweest in Nederland. Verder telt ons land gemiddeld zo’n 0 tot 7 tropische dagen per jaar.

Duur hittegolf

Een hittegolf duurt dus minimaal 5 dagen, maar vaak duurt een hittegolf wel langer. Gemiddeld ruim 9 dagen zelfs. De langste hittegolf sinds 1911 was in 1975 en hield maar liefst 18 dagen aan, bijna drie weken dus. Dat is natuurlijk al een tijd geleden. Maar misschien kun je je de hittegolf in juni/juli 2006 nog wel herinneren? Deze hittegolf duurde ook best lang; 16 dagen, met een gemiddelde temperatuur van maar liefst 35.7 °C. We mogen nu dus niet klagen; het kan nog veel erger.

Bron en meer tips