21-07-2018, Gerrie de Groot 112Groningen.nl

Uitslaande brand in Drouwenerveen , 2 paarden gered (Video)

Drouwnerveen (Drenthe) - Zaterdagmiddag ontstond er een forse uitslaande brand in een boerderij aan de Hoofdstraat in Drouwenerveen. De brandweer is volop aanwezig om de brand te blussen.

Het is onbekend of er dieren in het gebouw aanwezig zijn . Ook is de oorzaak nog onbekend. De brandweer zal enkele uren bezig zijn met nablussen. Update: Er werden twee paarden gered.