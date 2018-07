21-07-2018, Marc Zijlstra & Mark Heikens - 112Groningen.nl

Twintig meter berm in brand aan het Hondhalstermeer bij Nieuwolda

Nieuwolda - De brandweer van Wagenborgen is zaterdagmiddag opgeroepen voor een bermbrand aan het Hondhalstermeer bij Nieuwolda

Ter hoogte van fietsknooppunt 18 stond een een stuk dijk in de brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Er ging ruim twintig meter aan berm in vlammen op.

Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, is niet bekend. Vermoedelijk speelt de droogte een rol.