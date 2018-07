21-07-2018, Martin Nuver & Joey Lameris & P. Wind

Brand in loods aan de Duinkerkenstraat in Groningen (Video)

Groningen - In een loods van Vagron Acrg aan de Duinkerkenstraat in Groningen is zaterdagavond brand ontstaan.

De brandweer rukte met meerdere voertuigen uit om het vuur te bestrijden. Kort na de eerste melding werd er opgeschaald naar het sein; Middel Brand. De brand woedt in een loods met afval. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, is onduidelijk. Update 01:00 uur: Het meeste afval is uit de loods gereden. Het sein brand meester is gegeven. De eerste collega’s gaan weer naar de kazerne. De verwachting is dat het nablussen nog wel eventjes gaat duren. Dvhn