22-07-2018, Jordi Haverdings & M. Nuver

Motoragent verplaatst grote auto meeting in Groningen

Groningen - Zaterdagavond verzamelden vanaf ongeveer acht uur ruim 200 gepimpte auto's zich onder het viaduct langs de Osloweg.

Auto fanaten uit zowel Groningen, Friesland, Drenthe maar ook uit Duitsland kwamen af op de georganiseerde meeting in Groningen om daar hun werk en auto's te showen. De Gemeente Groningen heeft enkele jaren geleden een bepaald gedeelte van de Gideonweg aangewezen als locatie voor dit soort auto meetings. Een motoragent kwam rond middernacht ter plaatse en verzocht de vele aanwezigen zich te verplaatsen naar de Gideonweg.



Dit werd netjes opgevolgd en auto's vertrokken in colonne richting de aangewezen locatie waar de meeting tot in de late uurtjes door ging.