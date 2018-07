22-07-2018, Remco van den Berg

Gewond meisje uit bootje gehaald

Bedum - De brandweer van Bedum, Middelstum en Groningen werd zondagmiddag opgeroepen voor een te water geraakt persoon op het Boterdiep westzijde in Bedum.

Ter plaatse bleek in een bootje een gewond persoon(meisje) te zitten. Het slachtoffer was dusdanig gewond aan haar been dat ze niet zelfstandig de boot uit kon. Ze is in een ambulance aan haar verwondingen gecontroleerd.