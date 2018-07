23-07-2018, Michael Huising 112Gr.

Poes valt uit dakgoot in Veendam

Groningen - Zondagavond is een poes uit de dakgoot van zijn woning gevallen. Wonder boven wonder kwam het beestje een aantal meters lager op een smal naamsbord van het voormalig ondergelegen café terecht.

Omdat de eigenaar geen mogelijkheid zag het beestje zelf te bevrijden , werd de brandweer gebeld. Deze hadden het de poes snel bevrijdt waarna de poes binnen tot rust kon komen.