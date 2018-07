23-07-2018, Dennis Postma - 112Groningen.nl

Auto crasht en vliegt in brand op de A7 bij Scheemda

Scheemda - Op de A7 bij Scheemda heeft in de nacht van zondag op maandag, even voor twee uur een ernstig ongeval plaatsgevonden. Een auto crashte in de vangrail en vloog vervolgens in brand. Twee personen zijn gewond afgevoerd naar het UMCG,