23-07-2018, Facebook Ommelanden west Politie

Inbraak bij BP tankstation Midwolde

Midwolde - Afgelopen nacht, 23 juli 2018 is er omstreeks 00.00 uur ingebroken in het BP Extra tankstation aan de Oude Postweg te Midwolde.

Op camerabeelden is te zien dat twee personen het gebouw openbreken. Een hondengeleider van de politie heeft ter plaatse nog onderzoek gedaan. Het is nog niet duidelijk of er iets is weggenomen. De eigenaar van het pand doet aangifte.

Mogelijk heeft iemand iets opvallends gezien die nacht of in de dagen ervoor. Belt u dan met 0900-8844. Anoniem melden mag natuurlijk ook via 0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl.