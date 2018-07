23-07-2018, Oogtv.nl (Bron)

Brand op dak multifunctioneel centrum, getuigen gezocht

Groningen - Op het dak van multifunctioneel centrum De Wijert aan de P.C. Hooftlaan heeft in de nacht van zondag op maandag korte tijd brand gewoed. Bij de brand is niemand gewond geraakt.

De brand werd rond 04.30 uur gemeld waarop de Groninger brandweer uitrukte met twee bluswagens en een hoogwerker. Bij aankomst bleek het te gaan om een dakbrand. “Deze brand was snel onder controle”, zegt een woordvoerder van de brandweer. “Direct daarna zijn we begonnen met het ventileren van het pand.

Stichting Salvage is ingeschakeld voor het afhandelen van de schade.” Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

De politie is nu op zoek naar getuigen. Heb je iets gezien of gehoord wat van belang kan zijn om deze zaak op te lossen dan graag doorgeven via 0900-8844.

BVH 2018190875