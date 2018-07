23-07-2018, Politie Oldambt / Facebook

Politie zoekt getuigen van woninginbraak in Winschoten

Winschoten - Tussen donderdagavond 19 juli en zaterdagavond 21 juli werd er ingebroken in een woning aan de Bovenburen in Winschoten. Door een raampje open te breken en een tussendeur te vernielen kwamen de daders in de woning.