23-07-2018, Facebook Ommelanden West Politie

Inbraak bij bedrijfspand in Winsum

Winsum - In de nacht van zaterdag 21 juli 2018 op zondag 22 juli 2018, omstreeks 03:00 uur, is er ingebroken bij het bedrijf Sennema voor verf en wonen aan Het Aanleg te Winsum.