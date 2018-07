23-07-2018, Oskar Pentinga 112Gr.

Brandweer Zuidhorn nu ook nieuwe uitruk kleding

Zuidhorn - Maandagavond ontvingen de vrijwilligers van brandweer Zuidhorn de nieuwe uitrukkleding. Hierna volgen nog andere korpsen.

Opvallend aan de nieuwe uitrukkleding is de felle gele kleur. Ook valt op dat het een tweedelig pak is, bestaande uit een overall en een overjas. Bij ongevallen en dergelijke hulpverlening is het dragen van enkel de overall voldoende, maar bij brandbestrijding moet de overjas verplicht erbij gedragen worden.

Het nieuwe tenue is aanzienlijk verbeterd ten opzichte van het oude tenue. Brandweerlieden vallen beter op dankzij de felle kleur van het bovenste deel van de overall. Ook is het pak comfortabeler, en lichter geworden. Op het pak kunnen schouderbladen worden aangebracht die de functie van de drager weergeven, al wordt dit alleen bij brandweer Stad gebruikt. Dit omdat bij de vrijwillige brandweerkorpsen tijdens een uitruk nooit van tevoren bekend is welke functie elke vrijwilliger krijgt. Daarom zouden de schouderbladen eerst moeten worden aangebracht. Dat kost tijd, en is niet wenselijk. Dit is niet het geval bij de beroepsbrandweer. Hier krijgt elke brandweerman per dienst een functie toegewezen die hij/zij 24 uur behoudt.

Twee jaar lang is Branweer Groningen bezig geweest met het juiste uitruktenue te vinden. Er zijn meerdere ontwerpen getest, op onder andere hittebestendigheid en draagcomfort. Uiteindelijk is dit pak verkozen tot hét nieuwe uitruktenue van Brandweer Groingen.