24-07-2018, redactie

Woningbrand Slachthuisstraat snel onder controle

Groningen - Dinsdagmorgen om 05:25 uur een melding van een buitenbrand in de Slachthuisstraat in de stad. Ter plaatse bleek de brand ook de woning te hebben bereikt. Daardoor kwam ook de hoogwerker ter plaatse.

De brand was snel onder controle en men deed een nacontrole. De woning is geventileerd. De oorzaak is nog onduidelijk.