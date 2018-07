24-07-2018, Marc Zijlstra & Mark Heikens - 112Groningen.nl

Brand in tarwedroger aan de Johannes Kerkhovenpolder in Woldendorp (video)

Woldendorp - In een loods van een boerderij aan de Johannes Kerkhovenpolder bij Woldendorp is dinsdagmiddag brand uitgebroken in een tarwedroger.

Bij aankomst van de brandweer had de eigenaar met een bluspoging de brand zelf onder controle weten te brengen. Door de droger leeg te draaien heeft de brandweer de smeulende resten definitief kunnen blussen. In verband met de aanhoudende droogte heeft de brandweer nog een uitgebreide nacontrole uitgevoerd.