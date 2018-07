24-07-2018, Facebook Politie Groningen & Haren

Wie herkent deze overvaller in de Korrewegwijk?

Groningen - Op dinsdag 17 juli 2018 omstreeks tussen 21:00 uur en 22:00 uur is een 73-jarige man overvallen. Hij liep met zijn hond over de stoep van de Soendastraat thv het zorgcentrum in de richting van de Molukkenstraat.

De verdachte heeft hem bij zijn nek gegrepen en de sieraden van zijn nek getrokken en is weggerend. Het shirt van het slachtoffer is hierbij kapot getrokken. Het signalement van de verdachte: man, 20 jaar, donkere huidskleur, normaal postuur, zwarte joggingbroek, zwart t-shirt, zwarte pet. Bekijk het filmpje en laat de politie weten als je wat gezien hebt. Zaak: 2018185212