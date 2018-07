24-07-2018, Gerrie de Groot 112Groningen.nl

Dijkbrand snel geblust bij Hongerige Wolf

Hongerige Wolf - Dinsdag aan het eind van de middag is er een brand op een dijk geblust. Door de droogte kon het vuur zich snel uitbreiden.

De brandweer had het vuur snel onder controle. Ook was een boer onderweg met een water tank maar toen hij bij de brand kwam was de brandweer al ter plaatse en aan het blussen.