24-07-2018, Ina Kiel - 112Groningen.nl

Forse buitenbrand aan de Zuidelijke Tweederdeweg in Nieuw-Buinen

Nieuw Buinen - De brandweer is dinsdagavond uitgerukt voor een forse buitenbrand aan de Zuidelijke Tweederdeweg in Nieuw-Buinen.

Naast een aardappelveld stond een stuk stro in de brand. De brandweer had het vuur snel onder controle en wist erger te voorkomen.De oorzaak is onbekend.