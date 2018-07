24-07-2018, Romke Notenbomer 112Marum.nl

Schoorsteenbrand aan de Oosterweg

De Wilp - Dinsdagavond werden de brandweerkorpsen van Marum en Ureterp opgeroepen voor een schoorsteenbrand aan de Oosterweg.

Bij een woning waren er in de schoorsteen een flink aantal bijen neergestreken. De eigenaar had een dikke prop krantenpapier in de schoorsteen gestopt, zodat de bijen niet de woonkamer in zouden komen. Toen echter wel wat rookpluimen onder de dakpannen wegkwamen werd toch maar de brandweer gewaarschuwd. Ook de hoogwerker van de Drachtster brandweer kwam ter plaatse.

Hun inzet bleek echter niet nodig. Met een warmtebeeld camera werd de schoorsteen nog verder onderzocht. Na een kleine twintig minuten konden de korpsen van Marum en Ureterp weer terug naar de kazerne.