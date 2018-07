24-07-2018, Ditisroden.nl

Ongeval in Nieuw Roden

Nieuw-Roden - Een automobilist uit Roden is bij een ongeval gewond geraakt. Hij werd even nagekeken in een ambulance.

Waarschijnlijk moest de bestuurder uitwijken voor een auto. Deze is hoogstwaarschijnlijk doorgereden. De brandweer is bezig om de weg te reinigen. De Zevenhuisterweg is afgesloten voor het verkeer.