25-07-2018

Brandweer blust brand in schuur aan de Patrijs in Siddeburen

Siddeburen - Buurtbewoners aan de Patrijs in Siddeburen ontdekten even voor twee uur woensdagmiddag dat er rook uit een schuurtje in de straat kwam.