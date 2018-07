25-07-2018, Jordi Haverdings/InfoLeek.nl

Bermbranden langs de A7 bij Nuis en Marum (Video)

Nuis/Marum - Langs de A7 ter hoogte van het Shell tankstation bij Nuis stond woensdagmiddag een groot stuk middenberm in de brand. De brandweer van Marum werd net na half vier opgeroepen voor deze brand.

Een kilometer verder richting Marum stond tegelijkertijd ook een stuk berm in de brand ter hoogte van de af- en oprit. De meldkamer heeft daarom ook brandweer Grootegast opgeroepen om met prioriteit 1 ter plaatse te gaan.



Meerdere automobilisten zijn direct gestopt en hebben met scheppen en brandblussers geprobeerd de brandhaarden te blussen. De brandweer heeft uiteindelijk de berm nageblust.



Het verkeer had behoorlijk last van de rook waardoor er al snel enkele kilometers file stonden aan beide kanten van de weg.