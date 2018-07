25-07-2018, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Brand in loods aan de U.T. Delfiaweg in Groningen (video)

Groningen - De brandweer van Groningen is woensdagavond met meerdere voertuigen uitgerukt voor een brand in een opslagloods van een bouwbedrijf aan de U.T. Delfiaweg in Groningen.

Bij de brand kwam veel rook vrij, wat er exact in de brand staat, is niet bekend. De brand woedt in een loods van een bouwbedrijf.